Депутат предложил расширить женскую диспансеризацию

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила включить скрининг на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста.

По словам парламентария, ХОБЛ представляет серьезную и недооцененную угрозу для репродуктивного здоровья женщин. Особую опасность несет табакокурение - как активное, так и пассивное. Женщины более чувствительны к воздействию табачного дыма, а ХОБЛ у них сопровождается гормональными нарушениями, влияющими на способность к зачатию и вынашиванию беременности, пояснила она РИА Новости.

Даже пассивное курение в домашних условиях способно вызывать снижение уровня насыщения крови кислородом у беременных на 3-5% и cпровоцировать нарушение функции внешнего дыхания, уточнила Власова.

Она также отметила, что у девушек-подростков с хроническими обструктивными заболеваниями легких наблюдаются различные нарушения менструального цикла на фоне снижения жизненной емкости легких и гиповентиляции. Это свидетельствует о влиянии обструктивных процессов в легких на становление репродуктивной системы уже в подростковом возрасте.

Кроме того, гормональные колебания во время беременности и лактации влияют на течение бронхообструктивного синдрома, а недостаточное снабжение кислородом тканей и органов при ХОБЛ негативно сказывается на плацентарном кровотоке. Это увеличивает риск задержки внутриутробного развития плода и преждевременных родов.