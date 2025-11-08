Хронические болезни почек все больше пугают ученых

Международный коллектив медиков обнаружил, что количество взрослых людей с хроническими болезнями почек по всему миру выросло более чем вдвое с 1990 года и вышло на отметку в 788 млн. Данные заболевания сейчас являются девятой самой распространенной причиной смерти, сообщила пресс-служба медицинского центра Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health).

"Проведенный нами анализ показывает, что хронические болезни почек являются одной из самых распространенных и опасных угроз для здоровья человека, чья интенсивность при этом постоянно нарастает. Это говорит в пользу того, что борьба с этими заболеваниями должна стать столь же приоритетной задачей для международного сообщества, как и борьба с раком, болезнями сердца и отклонениями психики", - заявил профессор NYU Langone Health Джозеф Кореш, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Кореш и его коллеги пришли к такому выводу при анализе данных, собранных в ходе подготовки очередного отчета в рамках глобального проекта по здравоохранению Global Burden of Disease (GBD). Его ведут ВОЗ, IHME и фонд Билла и Мелинды Гейтс с 1990 года для отслеживания трендов, влияющих на мировое здравоохранение. В эту статистику входила и информация о частоте развития хронических болезней почек, связанных с постепенной потерей ими способности фильтровать кровь.

Проведенный учеными анализ показывает, что сейчас около 14% взрослых людей на Земле страдает от этих заболеваний, а общее число их носителей приблизилось к отметке в 788 млн. По словам профессора Кореша и его коллег, показатель увеличился более чем вдвое с 1990 года, когда число носителей болезней почек по статистике GBD составляло около 378 млн.

Аналогичным образом число ежегодных смертей, связанных с хроническими болезнями почек, увеличилось на 6% по сравнению с 1993 годом и достигло отметки в 1,5 млн. Это делает такие заболевания девятой самой распространенной причиной смерти, сопоставимой по масштабам с диабетом, нейродегенеративными заболеваниями и различными формами рака легких. Также хронические болезни почек вносят серьезный вклад в рост смертности от болезней сердца и в увеличение числа инвалидов на Земле.

Как отмечают исследователи, быстрый рост числа носителей хронических болезней почек на Земле можно объяснить столь же стремительным распространением диабета, лишнего веса и высокого давления, наличие которых существенно повышает риск развития проблем с работой почек. Понимание этого, как надеются ученые, позволит мировому сообществу сформулировать более эффективные стратегии по лечению и профилактике этой категории заболеваний.