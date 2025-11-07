Депутат ответил, к чему может привести запрет вейпов

При Комитете по молодежной политике Госдумы создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами профилактики негативного влияния вейпов и других зависимостей на молодежь.

Как пояснил "Российской газете" заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"), речь идет о разнообразных зависимостях, в том числе патологическом влечении к азартным играм, различному деструктивному контенту.

Депутат напоминает, что накануне президент Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.

По словам Толмачева, именно Комитет по молодежной политике начал разработку этой темы на законодательном уровне. Итогом стал запрет продажи устройств несовершеннолетним в 2023 году. В 2025-м по инициативе комитета были увеличены штрафы за нарушения запрета. Молодежный парламент при Госдуме неоднократно проводил рейды для контроля за соблюдением норм закона.

«Рады, что мы получили поддержку на самом высоком уровне», — подчеркнул депутат.

Число тех, кто употребляет вейпы, в последние годы выросло втрое.

«А самое опасное, что почти половина из потребителей вейпов - это несовершеннолетние. Хроническая обструктивная болезнь легких, повышение риска других заболеваний, наконец, понижение местного иммунитета и частые простуды - все это "прилагается" к вейпам. Но благодаря новым мерам - например, запрету на продажу вейпов несовершеннолетним и повышению штрафов, в том числе за повторное нарушение закона, - число точек розничной продажи все-таки сократилось», — уточнил депутат.

По данным Минпромторга, в 2025 году число розничных точек продажи "парилок" упало на семь тысяч по сравнению с 2024-м. Однако 86% курительной жидкости - в нелегальном обороте, подчеркивает Толмачев.

По его словам, есть и мнение, что если запретить вейпы, люди опять перейдут на сигареты.

«Вопрос замены одной вредной привычки на другую в ситуации с вейпами спорный. Да, кто-то может вернуться к сигаретам. Но это касается скорее тех, кто ранее курил и кто относится к старшим поколениям. Подростки сразу начинали с "парилок", и именно в этом беда и опасность. Для многих они стали чем-то средним между ярким аксессуаром и леденцами. Вкусно пахнут фруктами или шоколадками, радуют глаз всеми цветами радуги, всегда под рукой, не нужно бегать на балкон или улицу, одежда не пропитывается дымом - сплошное удобство. Вот только опасное», — подчеркнул депутат.

Он считает, что запрет вейпов поможет спасти здоровье прежде всего подростков и молодежи.