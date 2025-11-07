В России открыли Центр лечения критической ишемии нижних конечностей

Новый медицинский центр создан на базе отделения сосудистой хирургии Волгоградской областной больницы № 1, сообщает пресс-служба администрации региона.

© Российская Газета

Пациентами Центра лечения критической ишемии нижних конечностей станут люди с осложнениями на фоне атеросклероза артерий и сахарного диабета. Отделение рассчитано на 40 коек, имеет три операционных, рентгенэндоваскулярную службу, два ангиографа для вмешательств на магистральных артериях ног.

Это подразделение работает в тесной взаимосвязи с региональными сосудистым и эндокринологическим центром. Помощь по полису ОМС оказывают жителям Волгограда и всех районов области.