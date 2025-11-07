Врачи два года принимали симптомы рака у женщины за климакс

Жительница Великобритании Карен Тейт начала испытывать симптомы, похожие на грипп, и оказалась больна раком. Ее историю рассказало издание People.

По словам 57-летней женщины, сначала у нее появились жар, боль, потливость и усталость. Через несколько недель после первых признаков недомогания ее зрение стало расплывчатым, ей стало трудно фокусироваться или смотреть на яркий свет, поднять голову.

«У меня развилась повышенная чувствительность к запахам и шуму, и постепенно ноги стали болеть так сильно, что я была прикована к постели. Однажды я легла спать и больше не вставала в течение двух лет», — рассказала британка.

В течение двух лет врачи принимали тревожные симптомы, на которые жаловалась Тейт, за проявления фибромиалгии, а затем — за депрессию и климакс. Только в ноябре 2024 года во время плановой магнитно-резонансной томографии в связи с раком влагалища в прошлом у нее выявили опухоль головного мозга — менингиому.

В феврале 2025 года хирурги провели Тейт операцию, в ходе которой успешно удалили большую часть новообразования. Биопсия показала, что оно оказалось доброкачественным. Сейчас она регулярно проходит обследования, чтобы отслеживать рост опухоли.

