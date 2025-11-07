«Псевдопроизводителей» добавок оправдали спецификой производства

Отсутствие производства по зарегистрированному адресу не всегда подозрительно, сказал НСН Николай Беспалов. В свою очередь Федот Тумусов заметил, что главное контролировать безопасность состава биологически активных добавок.

Некоторые производители биологически активных добавок (БАДов) обращаются к контрактному производству, при этом сами компании юридически могут быть зарегистрированы и в жилых квартирах, что не противоречит закону, отметил в беседе с НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Почти 80% компаний на рынке БАДов, прошедших проверку ЦРПТ и Роспотребнадзора, оказались псевдопроизводствами, пишет «Коммерсант». По данным издания, на заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов заявил, что из 32 компаний наличие производства подтвердили шесть. По другим адресам регистрации производства эксперты нашли жилые дома, гостиницы или пустыри. Беспалов же допустил, что статистика может не учитывать практику обращения к стороннему производству.

«Нельзя ставить на крайность, что такие компании занимаются незаконной деятельностью. Есть практика контрактного производства. Компания может быть зарегистрирована по одному юридическому адресу, являться собственником регистрационных удостоверений торговой марки. При этом ее продукция может производится на другой площадке. Здесь нет нарушения закона. Формат работы на контрактном производстве встречается и на фармацевтическом рынке. Есть препараты, которые зарегистрированы на одну структуру, а производит их иная организация. Возможно, некоторые предприятия не озадачиваются условиями производства продукции или не контролирует ее качество, тогда это другое дело. Бороться с этим надо соответствующим методами. К вопросу регистрации это отношения не имеет», – сказал он.

Как подчеркнул собеседник НСН, результаты проверки ЦРПТ и Роспотребнадзора не бросают тень на всех участников рынка.

«Биологически активные добавки – обширная товарная категория. Ее существование в значительной степени оправданно. Не все компоненты, входящие в состав БАД, имеет смысл регистрировать в качестве лекарственных препаратов. Они по сути занимают пограничное положение между лекарственным препаратом и продуктами питания. Это некие полезные вещества, которые требуется человеку для восполнения недостатка этих компонентов в рационе», – объяснил Беспалов.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил НСН , что проверка может стать первым шагом к тому, чтобы навести порядок на рынке БАДов.

«Из данных проверки не следует, что у нас на рынке 80% фальсификата. Могу только приветствовать, что Роспотребнадзор провел реальную проверку. Сейчас будут приняты более жесткие меры, чтобы не допускать на рынок фальсификат. Не думаю, что стоит ограничивать продажу БАДов. Важно не ограничить среднее арифметическое, а действительно навести порядок. БАДы должны быть безопасными. Производство должно соответствовать требованиям обеспечения безопасности», – заметил он.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал проект списка оснований для запрета продажи БАДов. Из документа следует, что торговля должна быть остановлена, если в составе есть запрещенные вещества, на пачке нет информации об изготовителе либо БАДы пытаются продать под видом пищевых добавок, напоминает «Радиоточка НСН».