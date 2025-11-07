В Дагестана ответили на сообщения сообщения о нехватке препаратов для почек

Препараты для пациентов с болезнями почек в Дагестане есть в наличии даже с некоторым запасом, заявили в республиканском минздраве.

Ранее одно СМИ опубликовало информацию о проблемах с обеспечением лекарствами в нескольких субъектах Федерации.

Как отмечает дагестанское ведомство, у редакции издания не было точных сведений о количестве препаратов в регионе.

Медикаменты для лечения тяжелой патологии внутренних органов назначаются по строгим клиническим показаниям. Их хватит не только на текущие нужды, но и есть запас примерно на полгода вперед.