Школьнику удалили почти всю пищеварительную систему

В провинции Шаньдун, Китай, школьник по имени Сяо Юэ оказался прикован к больничной койке после операции, которую врачи называли простой. Об этом пишет Vision Times.

© Lenta.ru

Операция потребовалась 10-летнему мальчику в октябре 2023 года после того, как другой ребенок случайно ударил его в живот. По словам родителей Сяо, врачи диагностировали ему гематому и настояли на операции. Они уверяли семью, что просто удалят небольшой сгусток крови в пищеварительной системе мальчика.

Вскоре после начала процедуры к родителям Сяо выбежал врач и заявил, что у мальчика началось кровотечение, и необходимо вскрыть брюшную полость. Как вспоминает мать мальчика, в тот момент она насторожилась и решила перевести его в другую больницу. Врачи не дали ей это сделать.

Спустя время хирурги снова вышли к родителям и сказали, что нашли на поджелудочной железе Сяо опухоль. Они заставили их подписать разрешение на ее удаление. Как утверждает мать, она не хотела это делать, но врачи стали на нее давить, говорили, что таким образом она отказывается от лечения сына.

В конечном счете операция длилась 14 часов. Сяо удалили двенадцатиперстную кишку, тонкую кишку, поджелудочную железу, желчный пузырь, две трети желудка и большую часть толстой кишки.

С тех пор мальчик не может самостоятельно есть и пить. Он питается внутривенно и живет в больнице. Чтобы Сяо вернулся к обычному образу жизни, ему нужно пересадить несколько органов, однако это очень сложно и дорого.

Родители Сяо подали на больницу в суд. Они требуют компенсации и хотят получить доступ к камерам, которые были установлены в операционной.

«Мы просто хотим видеть правду», — объяснила мать пострадавшего.

Независимая судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что врачи виноваты в состоянии ребенка.

Ранее сообщалось, что в США мужчине ампутировали руки и ноги в результате врачебной ошибки. Изначально ему должны были просто удалить камни из почек.