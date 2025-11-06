Медики вернули к жизни подростка с инсультом

Самарская "скорая" доставила 17-летнего парня в областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина: врачи диагностировали ишемический инсульт и тромбоз основной артерии. Это одно из самых опасных состояний, когда закупоривается сосуд, питающий ствол мозга. В таких случаях смертность достигает 99 процентов, если вовремя и профессионально не помочь пациенту.

Как вспоминают медики клиники, пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Команда специалистов Регионального сосудистого центра в кратчайшие сроки провела тромболитическую терапию, а затем - механическую тромбоэкстракцию. То есть хирурги полностью восстановили кровоток в жизненно важной зоне мозга. Затем парень проходил интенсивное лечение и реабилитацию в два этапа: сначала в отделении реанимации и первичном сосудистом центре, затем в отделении медицинской реабилитации областной больницы.

Врачам удалось восстановить двигательную активность юноши, наладить речь. Парень уже вернулся к обычной жизни - учится, общается с друзьями, строит планы на будущее.

"Такие случаи показывают, насколько важна четкая организация сосудистой помощи. Своевременное обращение, готовность команды, технические возможности центра. И когда все складывается, - происходит чудо, поддержанное профессионализмом", - отметила главный внештатный специалист-ангионевролог минздрава региона, руководитель регионального сосудистого центра Ольга Андрофагина.

Специалисты напоминают: первые 4,5 часа после появления симптомов инсульта - золотое время, когда можно полностью восстановить кровоток и избежать тяжелых последствий.