Эпидемиолог: больные ВИЧ ездят по стране и распространяют болезнь

На конец 2024 года в мире проживало порядка 41 тыс человек с ВИЧ, 1,2 млн человек из которых – в России.

Сегодня случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах страны. При этом ежегодно фиксируется около 50 тыс. новых случаев инфицирования. Смертность составляет порядка 30 тыс в год.

По словам эпидемиолога, доктора медицинских наук Вадима Покровского, поскольку зараженные ВИЧ разъезжаются по разным регионам, инфекция распространяется по стране.

Кроме того, добавил Покровский в разговоре с изданием «Постньюс», на сегодняшний день осведомленность о ВИЧ в России ниже, чем было еще 10 лет назад.

Ранее сообщалось, что в регионах заметно выросла заболеваемость ВИЧ.

Между тем, примерно у 1% населения Северной Европы, включая Россию, отсутствует рецептор для прикрепления ВИЧ на клетках. Это означает, что люди из этой категории не могут заразиться ВИЧ половым путём, но могут заразиться через кровь.