Блогеры обсудили российский препарат для похудения

Российский препарат для снижения веса Тирзетта стал одной из самых горячих тем в соцсетях. На прошлой неделе его заметили в Дубае — и это вызвало новую волну обсуждений у блогеров. Разбираемся, почему о нём так много говорят и что стоит за ажиотажем.

От «Ленинграда» до международного хайпа

В феврале 2025 года компания «Промомед» выпустила Тирзетту — первый российский препарат на основе тирзепатида для лечения ожирения и диабета второго типа. Это дженерик американского Mounjaro от Eli Lilly, который так и не был зарегистрирован в России после ухода компании из страны.

Блогеры сразу обратили на новинку внимание. В чатах «стройнеющих на уколах» появились сотни отзывов.

«Когда начинала ставить тирзетту, особых чудес честно говоря не ждала, но тут просто крыше снос — за первый месяц минус 6 кг, это просто ВАУ», — делится одна из участниц тематического сообщества. «Перешла с семаглутида, который не работал вообще. С Тирзеттой аппетит сразу отбит, за месяц на первой дозировке минус 3,5 кг», — пишет другая пользовательница.

Многие отмечают переход на российский препарат с более дорогих западных аналогов.

Бьюти-блогеры также обратили внимание на препарат.

«Наконец-то появился российский аналог по адекватной цене. Самое главное — препарат действительно работает», — отмечает одна из инфлюенсеров в своём обзоре.

Особую популярность препарату принесла группа «Ленинград», которая вместе с певицей Зоей выпустила песню «Одним махом стала я стройняхой». В клипе многократно показывают шприц-ручки с названием препарата. ФАС не сочла это рекламой, но резонанс получился огромный.

А на прошлой неделе Тирзетту заметили в Дубае — и это стало сигналом о выходе российской разработки на международную арену.

В пять раз дешевле американского

Главное преимущество Тирзетты — цена. Председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый обещал, что препарат будет стоить в 5-6 раз меньше, чем в США. Сейчас упаковка из четырёх шприц-ручек с дозировкой 2,5 мг (на месяц применения) стоит от 6,2 тысячи рублей.

Для сравнения: оригинальный Mounjaro в США стоит около 1000 долларов за месячный курс. При этом действующее вещество — тирзепатид — идентичное. По словам члена совета директоров компании Киры Заславской, специалистам удалось разработать особую технологию очистки субстанции, а препарат создан из российских компонентов без привлечения госсредств.

Почему эффективнее «Оземпика»

Тирзепатид воздействует одновременно на два типа рецепторов — GLP-1 и GIP, в отличие от семаглутида («Оземпик»), который влияет только на GLP-1. Это даёт более выраженный эффект похудения: тирзепатид дополнительно действует на жировую ткань и нейроны, контролирующие аппетит.

В крупном американском исследовании сравнивали действие обоих веществ на 18 тысячах участников в течение года. Группа на тирзепатиде показала снижение веса на 6,9% через 12 месяцев, тогда как на семаглутиде — 4,5%.

«Тирзепатид максимально селективно действует именно на жировую клетку. Жир уходит, а мышцы остаются и даже укрепляются», — подчеркнула Кира Заславская.

Препарат вводят подкожно раз в неделю, начиная с дозы 2,5 мг. Врач постепенно увеличивает дозировку до максимальных 15 мг в зависимости от результатов и переносимости.

Что говорят врачи

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина назвала появление Тирзетты серьёзным шагом в борьбе с ожирением. По данным международного исследования Lancet, в России с диагнозом «ожирение» живут 44 миллиона человек. За последние 30 лет показатели выросли более чем вдвое.

Впрочем, врачи предупреждают о рисках бесконтрольного применения. Карина Ярош, врач-эндокринолог клиники DEGA, отмечает: западные препараты сейчас официально не поставляются в Россию, и в аптеках велик шанс купить подделку.

«Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда пациенты сами покупают препарат, и он не работает», — говорит специалист.

Что касается побочных эффектов, примерно пятая часть принимающих препараты этой группы испытывают тошноту, некоторые сталкиваются с рвотой, диареей и запорами. В редких случаях возможны серьёзные осложнения вплоть до острого панкреатита. Использование Тирзетты возможно строго по назначению эндокринолога.

Не только похудение

Телеведущая и врач Елена Малышева отметила, что препараты группы тирзепатида снижают сердечно-сосудистые риски и даже могут предупреждать развитие колоректального рака.

«Сегодня это лекарство могут назначить и акушеры-гинекологи, так как эти препараты повышают вероятность возникновения беременности — ожирение не даёт развиться беременности у женщин», — добавила Малышева.

Появление Тирзетты в Дубае, активное обсуждение блогерами и значительное ценовое преимущество формируют устойчивый интерес к препарату. Мировая «гонка похудения» набирает обороты: датская Novo Nordisk планирует в 2026 году зарегистрировать новый комбинированный препарат CagriSema, а американская Eli Lilly завершает исследования ретатрутида. И российская Тирзетта становится частью этой глобальной истории.