Росздравнадзор вступится за пациентов с болезнями почек

Проверка лекарственного обеспечения пациентов с болезнями почек в некоторых регионах РФ будет осуществлена Росздравнадзором в связи с появившейся информацией о проблемах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В связи с публикациями в СМИ о несвоевременном лекарственном обеспечении пациентов с заболеваниями почек в нескольких регионах страны, Росздравнадзор проверит организацию лекарственной помощи пациентам в указанных субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Росздравнадзор призывает граждан, столкнувшихся с подобными проблемами, незамедлительно обращаться в ведомство для оперативного принятия мер реагирования.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в десяти регионах России возникли проблемы со своевременным лекарственным обеспечением пациентов с болезнями почек. Уточняется, что такую проблему зафиксировали в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Омской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях.