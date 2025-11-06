Врачи спасли жизнь мальчику после падения из окна

Врачи в Приморском крае спасли полуторагодовалого мальчика, поступившего в медучреждение в тяжелом состоянии с эпидуральной гематомой и линейным переломом лобной и теменной кости после падения из окна второго этажа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Приморского края.

"В июле в Уссурийске произошел трагический инцидент: полуторагодовалый малыш выпал из окна второго этажа, и его жизнь мгновенно оказалась на волоске. Началась масштабная операция по спасению, в которой каждый медицинский специалист стал ключевым звеном. Врачи Уссурийской ЦРБ оперативно стабилизировали состояние мальчика. Специалисты территориального центра медицины катастроф обеспечили безопасную транспортировку, просчитав все риски", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что нейрохирурги Владивостокской клинической больницы №2 - заведующий отделением Сергей Моисеенко и врач-нейрохирург Рахим Гафуров - в тот же день провели пятичасовую операцию.

По словам Моисеенко, у ребенка была эпидуральная гематома и линейный перелом лобной и теменной кости с расхождением линии перелома до 1,5 см (диастаз).

Как рассказали ТАСС, из-за тяжести травмы мальчику предстояло перенести еще несколько операций и пройти курс интенсивной терапии под постоянным контролем врача-реаниматолога Юрия Богословского. Путь к выздоровлению занял два месяца.