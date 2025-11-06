Женщина рассказала, как столкнулась с сепсисом шесть раз

Британка по имени Амани, пережившая шесть сепсисов, назвала главный симптом этого смертельно опасного состояния. Историю 37-летней женщины опубликовало издание Metro.

По словам Амани, впервые она столкнулась с сепсисом в 2020 году.

«Я подумала, что каким-то образом потянула мышцу, но при этом чувствовала себя будто в бреду и необычно болезненно», — вспоминает она.

Этот и все последующие случаи сепсиса были вызваны инфекцией мочевыводящих путей. Женщина призналась, что с каждым новым диагнозом ей становилось все страшнее. Чувство обреченности она объяснила тем, что понимала, насколько тяжелым может быть это заболевание и насколько оно опасно.

«Я помню, как чувствовала, что вот–вот произойдет что–то действительно плохое — надвигающееся чувство обреченности, — которое, как я позже узнала, на самом деле было симптомом сепсиса и с тех пор проявлялось каждый раз, когда у меня случался сепсис», — Амани.

Каждый рецидив заболевания у Амани сопровождался и другими симптомами, такими как повышение или понижение температуры, рвота и сильная тошнота, спутанность сознания и ощущение бреда, ощущение надвигающейся гибели, озноб и дрожь, общее недомогание, неконтролируемая дрожь, одышка или учащенное дыхание и сердцебиение, усталость, чрезмерная сонливость. Кроме того, из-за развившегося постсепсисного синдрома у нее постоянно возникают физические, психические, когнитивные и эмоциональные проблемы.

