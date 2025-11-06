В поддельных Лабубу нашли опасный для здоровья химикат

Шведское агентство по надзору за химическими продуктами Kemikalieinspektionen нашло в поддельных куклах Лабубу опасный для здоровья репродуктивной системы химикат. Об этом пишет издание Konsumentverket.

Специалисты обнаружили в пластике, из которого изготовлены лица кукол, очень высокий уровень вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат). Этот химикат выявлен в пяти из семи протестированных поддельных Лабубу.

В Швеции использование ДЭГФ в детских игрушках запрещено с 1990-х годов из-за его высокой токсичности для репродуктивной системы, однако в ряде других стран его продолжают использовать для удешевления производства. Как уточняется в сообщении агентства, это вещество может вызвать бесплодие и повлиять на внутриутробное развитие плода.

Специалисты агентства предупредили, что особенно уязвимы к негативному воздействию ДЭГФ маленькие дети, поскольку они часто облизывают игрушки и берут их в рот, что увеличивает риск проглатывания этого химиката.

В октябре сообщалось, что продажи Лабубу резко выросли. Из-за глобальной мании коллекционирования этих игрушек в III квартале 2025 года выручка Pop Mart выросла на 250 процентов, а продажи на зарубежных рынках — на 370 процентов.