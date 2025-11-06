Врачи спасли ногу подростку, попавшему в ДТП

В Подольскую детскую больницу экстренно госпитализировали 16-летнего подростка, который попал в ДТП. У него было сильнейшее повреждение мягких тканей стопы — отрыв кожной поверхности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Травматологи-ортопеды в ходе четырехчасовой операции взяли свободный кожный трансплантат с внутренней поверхности руки и заменили им лоскут на мышце стопы. Трансплантат прижился без осложнений, операция завершилась успешно.

На данный момент состояние подростка оценивается врачами как удовлетворительное. Юноша идет на поправку, в ближайшее время его собираются выписать домой. После того, как раны заживут, предстоит пройти реабилитацию.