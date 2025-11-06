Россиянам предложили выдавать именные лекарственные сертификаты

В Госдуму РФ собираются внести законопроект, в котором предлагается выдавать ряду граждан именные лекарственные сертификаты. Об этом в четверг, 6 ноября, в своем телеграм-канале сообщил глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

К посту он прикрепил скриншоты законопроекта.

В документе предлагается ввести адресную помощь в виде лекарственного сертификата. Воспользоваться мерой смогут малоимущие семьи, одиноко проживающие люди с доходом ниже прожиточного минимума, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и не относящиеся к категории россиян, имеющих право на бесплатные медикаменты.

Номинальная стоимость сертификата составит 25% от прожиточного минимума на душу населения по РФ в месяц. Этот документ станет действовать на территории региона, в котором его выдали. Предъявить его и приобрести препараты можно будет в аптеках, заключивших договор с органом исполнительной власти субъекта РФ.

«Очень актуально для тех, кто не попадает в льготные категории, имеющие право на обеспечение медикаментами, однако испытывает затруднения в их приобретении. Особенно ценно на фоне постоянного роста цен на лекарства», - отметил Нилов.

Финансирование расходов на предоставление меры помощи должен взять на себя федеральный бюджет.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.