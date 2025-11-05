В Москве значительно изменилось время ожидания плановой госпитализации

С начала 2025 года в столице заработала новая система бесшовной маршрутизации пациента между поликлиниками и стационарами. Она позволила сократить время ожидания для получения плановой медицинской помощи и увеличить долю плановых госпитализаций в 2 раза. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© РИА Новости

«Московская медицина сегодня основывается на главном принципе - пациентоцентричности. Цифровизация и накопленный массив данных позволяют нам пересмотреть многие процессы и создать более понятный, удобный и эффективный путь как для врачей, так и для пациентов. Например, с начала этого года мы работали над созданием новой экосистемы взаимодействия поликлиник и стационаров, чтобы сделать получение плановой медицинской помощи максимально простым и быстрым. Ранее путь на плановую госпитализацию требовал от пациента множества очных визитов. Сначала получить направление в поликлинике, затем самостоятельно записаться в консультативно-диагностическое отделение (КДО) стационара, а после - снова вернуться в поликлинику за направлением на госпитализацию», — рассказала заммэра.

Теперь большинство процессов автоматизированы и не требуют участия пациента, что экономит его время. При выявлении показаний к госпитализации врач поликлиники формирует заявку, с которой могут ознакомиться специалисты всех профильных стационаров и предложить свои сроки и условия оказания плановой медпомощи.

«Процесс рассмотрения занимает до 72 часов и не требует участия пациента. Ему остается только дистанционно совместно с лечащим врачом выбрать стационар, после чего будет сформировано направление. Если понадобится предварительная консультация, то оператор Единого контактного центра свяжется с пациентом и запишет его на прием. Если рекомендована сразу госпитализация, с пациентом свяжется сотрудник стационара и расскажет о порядке проведения процедуры. Теперь 40% пациентов минуют этап приема в консультативно-диагностическом отделении, что вдвое сократило сроки ожидания плановой медицинской помощи и увеличило долю плановых госпитализаций в 2 раза», — объяснила заммэра.

Как добавила Анастасия Ракова, врачи КДО в электронной медкарте видят все результаты исследований, проведенных в поликлинике. Система автоматически предупреждает о попытке назначить дублирующее исследование, что снизило их количество в 2-3 раза.

В случаях, когда невозможно сразу принять решение о госпитализации, пациенту назначают индивидуальный план обследований и консультаций. Для этого единый контакт-центр проактивно связывается с пациентом и записывает его в КДО стационара. 70% пациентов записываются на прием в первые 10 дней после получения направления.

Кроме того, отпала необходимость многократно возвращаться в поликлинику за новыми направлениями. Они действуют год, а дальнейшую маршрутизацию внутри стационара (повторные приемы, исследования, госпитализацию) организует врач КДО. Если по итогам консультации в КДО пациенту требуется дообследование в поликлинике, направление оформляется дистанционно, без лишнего визита. Ежемесячно этой услугой пользуются более 3400 человек.