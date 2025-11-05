Можно ли проверить прикус с помощью искусственного интеллекта

Врач-ортодонт Анастасия Маркова рассказала, что современные нейросети уже умеют анализировать фотографии лица и зубных рядов. Если фото сделано хорошо, и запрос сформулирован правильно, алгоритмы могут определить признаки асимметрии, скученности зубов, отклонения средней линии или неправильного прикуса. Это делает ИИ хорошим инструментом для первичного скрининга — чтобы заметить возможную проблему и вовремя обратиться к ортодонту.

Для получения более точных данных важно задавать правильные вопросы, например, искать оценку прикуса по фото или признаки асимметрии зубов. Фото лучше делать при хорошем дневном освещении, с нейтральным выражением лица. Для анализа подойдут снимки в анфас, с профиля и крупным планом зубных рядов, сделанные при сомкнутых челюстях.

Маркова отметила в разговоре с РИАМО, что врач при постановке диагноза смотрит не только на внешний вид зубов, но и на соотношение челюстей, состояние суставов и окклюзионные контакты. Эти параметры определить только по фото сложно, и искусственный интеллект в этих случаях — лишь вспомогательный инструмент. Его выводы — скорее ориентир, а не окончательный диагноз.

Она подчеркнула, что нейросети могут помочь человеку заметить возможные проблемы, но не заменить врача. Только совместная работа технологий и профессиональной оценки ортодонта обеспечивают точное и безопасное лечение.

По ее словам, ИИ уже активно используют в ортодонтии. Например, технологии помогают строить 3D-модели челюстей, что позволяет специалистам и пациентам лучше видеть особенности анатомии, прогнозировать движение зубов и разрабатывать план лечения задолго до его начала.