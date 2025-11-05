В Роспотребнадзоре сообщили о заболеваемости ОРВИ в регионе России

В Свердловской области фиксируется заметное улучшение эпидемиологической обстановки по острым респираторным вирусным инфекциям. Специалисты Роспотребнадзора отмечают устойчивую тенденцию к снижению числа заболевших. Несмотря на положительную динамику, более половины всех случаев по-прежнему приходится на детское население.

Согласно последним данным мониторинга, за последнюю неделю октября в регионе было зарегистрировано около 23 тысяч случаев ОРВИ. Из этого числа 13 тысяч инфицированных пришлись на Екатеринбург. Текущие показатели демонстрируют значительное снижение: уровень заболеваемости на 12% ниже, чем неделей ранее, и на 21% ниже средних многолетних значений для этого периода.

Эпидемиологи уделяют особое внимание ситуации среди детей, так как на них приходится 53% от общего числа заболевших. Лабораторные исследования 616 пациентов показали, какие именно возбудители циркулируют в регионе. Доминирующей инфекцией является риновирус, однако также выявляются случаи гриппа, парагриппа, аденовирусов и COVID-19.

Важным фактором в сдерживании распространения инфекций остается кампания по вакцинопрофилактике. На сегодняшний день в Свердловской области прививку против гриппа получили уже более 1,5 миллиона жителей.

В связи с циркуляцией вирусов, управление Роспотребнадзора, как передает ИА «Уральский меридиан», рекомендует гражданам не забывать об основных мерах профилактики. Специалисты советуют регулярно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, использовать защитные маски в общественных местах и не трогать лицо немытыми руками. При появлении первых симптомов недомогания следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.