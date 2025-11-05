В Минздраве рассказали о состоянии медоборудования в госучреждениях

Количество медицинского оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет по итогам 2024 года составило 24,8%. Об этом пишут «Известия» по данным Минздрава.

Федеральный проект по обновлению оборудования должен был продлиться с 2021 года по 2025-й. За это время министерство рассчитывало купить в больницы и поликлиники 212 тысяч единиц техники за 550 млрд рублей. Однако уже под конец 2024-го министр Михаил Мурашко заявил о выделении ещё около полумиллиарда рублей для продления госпрограммы до 2030 года.

«Процесс идёт медленнее, хотя для этого созданы все условия. Это связано с тем, что заменить медтехнику сложнее, чем расходные материалы, на это нужно больше времени и ресурсов. При этом новое оборудование в последние годы в стране появляется, например, рентгеновские и УЗИ аппараты, но не теми темпами, как хотелось бы», — отметил председатель комиссии по обращению медицинских изделий «Опоры России» Станислав Гольдберг.

В первую очередь идёт замена реанимационной, диагностической и стерилизационной техники. Населённые пункты выбирают так, чтобы однин новый аппарат закрыл потребности всего района. Лидером стала Центральная Россия, на которую пришлось 62% грузооборота медоборудования. Второе место занимает Поволжье.