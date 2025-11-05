Эксперт назвал главную тенденцию в ортопедии, которая меняет специальность

Директор Новосибирского НИИТО назвал главную тенденцию в ортопедии, которая меняет специальность
С 31 октября по 1 ноября в Новосибирске во второй раз прошёл Сибирский ортопедический форум. В масштабном научном событии приняли участие более 800 специалистов офлайн, и ещё больше подключились к онлайн-трансляции.
Как отметил директор Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России Андрей Корыткин, форум является «правопреемником» конференции «Цивьяновские чтения».
«Это была конференция больше молодых учёных, но, как мы видим, достаточно серьёзно и очень динамично меняется ситуация как в плане образования травматолога-ортопеда, так и изменения самой специальности, потому что современные вызовы заставляют всё-таки чуть более проективную позицию иметь в плане и подготовки, и обсуждения тех или иных вопросов, связанных с травматологической патологией», – поделился Андрей Корыткин.
Из современных тенденций в области травматологии и ортопедии, которые оказывают наиболее заметное влияние на отрасль, директор НИИТО выделил использование информационных технологий, искусственного интеллекта, роботизации – пассивной и активной.
«Вот это сейчас активно меняет специальность, и это в ближайшее время, наверное, будет активно менять рынок труда. Потому что часть рутинных процессов за врача уже могут выполнять машины – это не просто тенденции ближайшего будущего, это уже наступило. Поэтому вопрос, как это отразится, в принципе, на здравоохранении, на ортопедии или нейрохирургии – это основной, наиболее интересный момент», – рассказал Sibmeda.ru Андрей Корыткин.