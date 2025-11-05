Какие вопросы о здоровье чаще всего задают ИИ

Россияне чаще всего обращаются за медицинской помощью к искусственному интеллекту с симптомами, характерными для гипотиреоза, депрессии и анемии. Об этом говорится в исследовании компании "Сберздоровье" (есть у ТАСС).

«Наиболее часто пользователи обращались к цифровому помощнику с симптомами, характерными для гипотиреоза, депрессии, анемии, остеоартроза, синдрома раздраженного кишечника, аллергического ринита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, артериальной гипертензии», — рассказали эксперты.

Среди наиболее частых запросов - что делать с болью различных локализаций, нарушениями сна, повышением температуры. Также россияне просят подсказать, как правильно оказать первую помощь при порезах, ушибах, ожогах и в экстренных случаях - при потере сознания, судорогах. Набирают популярность запросы на расшифровку результатов лабораторных анализов, оказание психологической поддержки в кризисных ситуациях или при тревожных состояниях.

В список специализаций врачей, к которым цифровой помощник чаще всего направлял пациентов по итогам первичного опроса, вошли неврологи, эндокринологи, психологи, дерматологи, гастроэнтерологи и гинекологи, отмечается в исследовании.

По данным компании, число обращений от женщин в два раза выше, чем у мужчин. Наибольшим спросом AI-помощник пользуется среди женщин возрастных групп 36-45 лет, 26-35 лет, 56+, а у мужчин - 36-45 лет, 26-35 лет и 18-15 лет.