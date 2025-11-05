В России отметили важность сокращения нагрузки на врачей

Важно сократить избыточную нагрузку на врачей из-за проверок частными медкомпаниями, а высвободившееся время пойдет на пользу пациентам, повышая качество и доступность медпомощи. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить главам регионов возможность передавать территориальным фондам ОМС полномочия частных страховых медицинских организаций.

"Страховые компании представляют собой дополнительное и избыточное звено в системе финансирования здравоохранения, ресурсы которой и без того ограничены. Крайне важно сократить избыточную нагрузку на врачей, измученных проверками именно частных медицинских компаний, для которых штрафование за каждую "запятую" часто является выгодой. Высвободившееся время, которое врачи сейчас тратят на дискуссии с частными страховыми компаниями, безусловно, пойдет на пользу пациентам, значительно повышая качество и доступность медицинской помощи. Никаких проблем с оказанием медицинской помощи в полном объеме и высокого качества не возникает", - сказал он.

Рошаль отметил, что часто страховые не справляются со своими задачами, создавая бюрократические барьеры. Губернаторы должны обладать возможностью отказаться от работы со страховыми компаниями, передав финансовые ресурсы территориальному фонду ОМС.