Эпидемиолог назвал причину пандемии коронавируса

Директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов заявил в интервью RT, что причиной пандемии коронавируса в мире стал низкий уровень биологической защиты исследований в лаборатории в Ухане.

«Они свои эксперименты в этом институте проводили в лаборатории второй степени биологической защиты. При этом они использовали клетки человека, чтобы посмотреть — вот от такой-то модификации будет вирус перескакивать с одной человеческой клетки на другую или не будет. При второй степени защиты, когда это должна быть четвёртая», — отметил он.

По его словам, первыми COVID-19 заболели три китайских учёных, которые проводили исследования. Один из них умер, жена ещё одного также скончалась.

Как отметил инфекционист, учёные при этом спокойно ходили до местного рынка и обратно в лабораторию, когда ещё находились в инкубационном периоде.

Поэтому санитарно-эпидемиологические службы определили, что эпидемия началась именно на рынке.

«Консенсус такой: вирус природный. Учёные удовлетворяли свои научные потребности, так сказать, изменяя структуры этого вируса. При этом нарушили биологическую безопасность. Ну и дальше уже вирус получил уникальную возможность быть модифицированным и передаваться от одного человека к другому. Хотя, в принципе, он должен был оставаться в своих летучих мышах», — резюмировал Фаворов.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что COVID-19 сохраняет активность в общей структуре заболеваемости.