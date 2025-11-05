Специалист высказался о вакцинах от рака

Директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT заявил, что исследуемые в настоящий момент вакцины от онкологических заболеваний являются индивидуальными препаратами, которые стоят «баснословных денег».

«Это индивидуальный препарат. Вы никак не можете огромную массу людей так обследовать, это будут штучные (препараты. — RT)», — уточнил он.

По его словам, такая вакцина стоит «баснословных денег».

«Сумму не называю не потому, что мы что-то скрываем, а потому, что она будет меняться очень быстро. Технологии сейчас начнут нарабатывать... Но в настоящий момент это дико дорого», — отметил эпидемиолог.

Фаворов подчеркнул: понимая социальные ограничения, двигаться в этих исследованиях надо вперёд, что в перспективе приведёт к удешевлению препарата, но на это «уйдёт время».

Ранее Фаворов в интервью RT объяснил, как именно происходят исследования, необходимые для создания так называемой вакцины от рака.