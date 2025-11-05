Новорожденного с редким заболеванием спецбортом доставили в Москву

Новорожденного с редким заболеванием спецбортом доставили из Уфы в Москву, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

По словам министра, у младенца, родившегося в конце октября, редкое и опасное заболевание - артериовенозная мальформация вены Галена. Патология встречается с частотой 1 на 25 000 новорожденных. После консультации с врачами из столичных клиник, принято решение об операции на сосудах головного мозга.

Перед полетом состояние малыша было стабилизировано.