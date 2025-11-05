Врач купил диплом за «трех баранов» и лечил россиян

Некоторые приезжие в Россию врачи трудятся в медицинских учреждениях по поддельным документам и плохо знают русский язык, сообщает «Регнум».

© ТАСС

По данным издания, это связано с кадровым дефицитом. Так, в Москве в одной из клиник работает врач-мигрант Фаход, на которого пожаловались пациенты. По их словам, он почти не говорит по-русски и ставит диагнозы при помощи интернета. Мужчина признался, что купил свой диплом, заплатив «тремя баранами».

Другой случай связан с мигрантом-нейрохирургом, который несколько лет работал в РФ по поддельным документам. Некоторые российские врачи уходят из клиник, не желая трудиться рядом с персоналом без квалификации. В связи острой нехватки кадров государство делает ставку на иностранцев.

