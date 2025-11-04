Путин поручил разработать региональные программы здоровьесбережения

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения и их реализацию начиная с 2026 года. Об этом говорится в поручении президента по итогам Восточного экономического форума.

"Обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения и их реализацию начиная с 2026 года в целях устойчивого естественного прироста населения, а также ежегодное софинансирование этих программ за счет средств федерального бюджета начиная с 2027 года", - говорится в документе.

Также в целях обеспечения доступности медицинской помощи в отдаленных, труднодоступных местностях и в сельской местности, в том числе за счет повышения уровня обеспеченности врачебными кадрами, предусмотреть создание региональных центров мобильных бригад. Срок на реализацию - до 15 октября 2026 года.