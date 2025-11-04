Специалисты РФ и КНР работают над совместным учебником по онкологии

Мурашко: ученые РФ и КНР работают над совместным учебником по онкологии
Российские ученые при участии коллег из Китая работают над совместным учебником по онкологии, отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1",
Он подчеркнул, что РФ и Китай много коммуницируют по линии практического здравоохранения.
"Это направление касается и организации медицинской помощи, и очень большой блок по онкологии, который касается как практического взаимодействия специалистов, в частности, вопросов рака желудка, поджелудочной железы, вопросы касаемо образования легких, - указал министр. - Также, в том числе сегодня, идет работа над совместным учебником по онкологии. Ну, основная база - это российская, соответственно с участием китайских коллег".