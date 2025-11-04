Эпидемиолог оценил уровень роста продолжительности жизни

Средние темпы роста продолжительности роста стали снижаться, так как человечество достигло определенного естественного предела. Об этом рассказал инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов.

По словам медика, длительное время благодаря развитию медицины и общему росту качества жизни ее продолжительность планомерно росла. Однако сейчас, несмотря на наиболее комфортные за всю историю условия, жизнь у популяции не удлиняется.

— В случае успешного внедрения лечения раковых заболеваний продолжительность жизни еще немного увеличится. Но все равно мы уже довольно близко приблизились к тому моменту, где увеличение продолжительности жизни будет ограничено, — передает слова Фролова телеканал RT.

Профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Российского университета медицины Кирилл Зыков считает, современная медицина способна продлевать жизнь до глубоких возрастных рубежей, однако ключевой задачей остается поддержание высокого качества жизни.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее рассказала, что несмотря на индивидуальные особенности старения у каждого человека, некоторые россияне смогут дожить до 100–120 лет.