Стало известно, какая болезнь вышла на второе место среди причин смертности

Директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT заявил, что рак вышел на второе место среди причин смертности людей.

По его словам, благодаря обширной статистике и необходимости в большинстве стран мира устанавливать причину смерти человека до его захоронения, у него есть возможность анализировать то, от чего чаще всего гибнут люди.

Он отметил, что основной причиной смерти людей являются сердечно-сосудистые заболевания.

«Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смерти во всём мире. Сердце стучит всю жизнь, и, естественно, оно изнашивается... но в течение последних 15 лет особенно заметно, что на второе место стали переезжать онкологические заболевания», — заявил он.

Как указал Фаворов, ранее верхние места в этом списке занимали заболевания лёгких и им подобные, однако благодаря прогрессу медицины с этими болезнями стали эффективнее бороться.

«При этом растёт усреднённый возраст населения и поэтому люди доживают до своего рака», — добавил он.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о готовности к применению российской вакцины от рака.