Стало известно, какая болезнь вышла на второе место среди причин смертности

Эпидемиолог Фаворов: рак вышел на второе место среди причин смертности людей
Директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT заявил, что рак вышел на второе место среди причин смертности людей.
По его словам, благодаря обширной статистике и необходимости в большинстве стран мира устанавливать причину смерти человека до его захоронения, у него есть возможность анализировать то, от чего чаще всего гибнут люди.
Он отметил, что основной причиной смерти людей являются сердечно-сосудистые заболевания.
«Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смерти во всём мире. Сердце стучит всю жизнь, и, естественно, оно изнашивается... но в течение последних 15 лет особенно заметно, что на второе место стали переезжать онкологические заболевания», — заявил он.
Как указал Фаворов, ранее верхние места в этом списке занимали заболевания лёгких и им подобные, однако благодаря прогрессу медицины с этими болезнями стали эффективнее бороться.
«При этом растёт усреднённый возраст населения и поэтому люди доживают до своего рака», — добавил он.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о готовности к применению российской вакцины от рака.