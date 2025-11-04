Эпидемиолог рассказал о влиянии антиковидных вакцин на онкологию

Директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT рассказал, что появились данные о том, что антиковидные вакцины оказывают положительное неспецифическое влияние на борьбу с онкологическими опухолями.

«На днях вышла большая серьёзная статья в журнале Nature, которая показывает статистически достоверный эффект мРНК-вакцин против ковида — я подчёркиваю, это не антираковая вакцина — на развитие рака», — заявил он.

По его словам, речь идёт о неспецифическом эффекте.

«Они уже всё сделали на мышах, всё показали. Придумывать, как это действует, — они уже напридумывали. Там частицы мРНК-вакцины, которые возникают при введении РНК, синтезируются, они объединяются в какие-то структуры... для меня как эпидемиолога имеет значение, что есть первые, начальные доказательства неспецифического положительного влияния антиковидной вакцины на целый ряд разных опухолей», — отметил эксперт.

Он пояснил, что неспецифическая реакция подразумевает, что она не действует против конкретной опухоли — она стимулирует иммунитет.

«Наш жуткий период ковида привёл к таким результатам, так и бывает. Кризисы — это, как правило, возможности. Из кризиса появляются возможности... В результате мы имеем подход к лечению индивидуальных вакцин, неспецифическое действие ковидной вакцины на раковые клетки. Поэтому я считаю, что, в общем-то, человечество добилось очень больших успехов», — подчеркнул Фаворов.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о готовности к применению российской вакцины от рака.