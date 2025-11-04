Врачи в Китае впервые прооперировали пациента на расстоянии тысяч километров

Врачи в Китае впервые прооперировали пациента на расстоянии более 4,2 тысячи км
Китайские офтальмологи при помощи хирургического робота впервые в мире провели операцию по субретинальной инъекции пациенту, находящемуся от них на расстоянии 4,2 тыс. км.
Так, по информации университета Сунь Ятсена, робот в Урумчи ввёл пациенту микроиглу в глаз, а специалисты в Гуанчжоу, дистанционно управляя движением роботизированной руки с помощью связи 5G, довели микроиглу на заданную глубину и ввели лекарство. Вся операция заняла менее семи минут.
В университете подчеркнули, что данная операция знаменует важный шаг к практическому применению дистанционной высокоточной офтальмологической хирургии в Китае.
