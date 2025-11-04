В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом за неделю

По данным Роспотребнадзора, в стране преобладают штаммы гонконгского гриппа A(H3N2)

Число заболевших гриппом россиян растет от недели к неделе, за последние семь дней этот показатель увеличился в два раза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В настоящее время в Российской Федерации заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем от недели к неделе увеличивается число больных гриппом. На 44-й неделе 2025 года относительно 43-й недели количество заболевших увеличилось в два раза и составило 1 513 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что преобладают штаммы гонконгского гриппа A(H3N2). Выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам. При этом заболеваемость COVID-19 осталась на уровне 43-й недели и составила 7,2 тыс. случаев.