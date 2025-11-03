В Минске провели сложнейшую операцию на сердце без его остановки

Сложнейшую операцию на сердце провели белорусские кардиохирурги Минского научно-практического центра хирургии трансплантологии и гематологии. Пациент жаловался на одышку, результаты УЗИ показали большую опухоль в правом предсердии, передает «МИР 24».

Операцию провели малоинвазивным методом, без остановки сердца. Подобное вмешательство уменьшает риск осложнений и сокращает период восстановления. После выписки мужчина пройдет курс реабилитации в специализированном медцентре.

«Это погоня за уменьшением раневых осложнений, за сохранением каркаса грудной клетки, за более быстрой реабилитацией у таких пациентов. Хотя для хирурга это создает не то что неудобство, определенные сложности. Но тем не менее неинвазивная хирургия приобретает более широкое применение, как в кардиохирургии и сосудистой хирургии. Это общая тенденция сейчас», – подчеркнул заведующий отделом Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Жигалкович.

Такие операции считаются наиболее сложными в кардиологии.