Когда в России утвердят расположение дефибрилляторов в медучреждениях

Порядок расположения автоматических наружных дефибрилляторов в медицинских учреждениях утвердят до 1 марта 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия").

"Мы внутри Минздрава до 1 марта 2026 года утвердим окончательные порядки, где и как располагать автоматические наружные дефибрилляторы в медицинских учреждениях", - сказал депутат.

Он отметил, что в дальнейшем эти стандарты будут переданы в другие министерства.

"Минпромторг [передаст их в] - торговый центр, где и как располагать. <…> Боулинг, что-то такое спортивное - это все Минспорт будет определять. Каждый для себя, но базируясь именно на наших выкладках", - объяснил Башанкаев.

Парламентарий отметил, что благодаря правильному оказанию первой помощи и использованию автоматических дефибрилляторов можно спасать "около 140-150" тыс. жизней в год.