Женщина оказалась в реанимации из-за удаления зуба мудрости

Жительница подмосковного Красногорска удалила в частной стоматологической клинике зуб мудрости, после чего, несколько дней спустя, оказалась в реанимации, сообщает Telegram-канал SHOT.

Хирургическое вмешательство 25-летняя девушка перенесла в марте. Операция была плановой, но сопряженная с определенными трудностями, вызванными наклоном зуба. На следующий день после удаления у пациентки поднялась температура и опухла шея. Проводивший операцию врач порекомендовал ей принимать антибиотики. Однако за шесть дней изменений в лучшую сторону не произошло, после чего девушка приняла решение обратиться к оториноларингологу.

Врач установил, что у пациентки возник паратонзиллярный абсцесс, который надо было срочно вскрывать, что и сделал хирург под местной анестезией.

Сразу после этого выяснилось, что у россиянки серьезное воспаление - флегмона нескольких зон в челюстно-лицевой области и в глубоких отделах шеи. Это острое гнойное воспаление может привести к тяжелым последствия - сепсису и асфиксии.

В результате девушке пришлось перенести еще одну, уже более серьезную, операцию под общим наркозом.