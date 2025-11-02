Перечислены различия в симптоматике рака легкого у мужчин и женщин

У женщин раковые опухоли чаще растут на внешних краях легких. Из-за этого может возникать боль в груди, спине, плечах и шее. У мужчин заболевание может проявляться кашлем, кровотечением и инфекциями дыхательных путей. Об этом «Газете.Ru» рассказал торакальный хирург и врач-онколог высшей категории Андрей Нефедов, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института Фтизиопульмонологии (Спб НИИФ) Минздрава России.

Эксперт отметил, что различия в симптоматике рака легкого между мужчинами и женщинами обусловлены типами опухоли, которые чаще развиваются у разных полов. Так, женщины значительно чаще болеют аденокарциномой легких, тогда как мужчины более склонны к развитию плоскоклеточного и мелкоклеточного рака.

«Опухоли при плоскоклеточном и мелкоклеточном раке в свою очередь растут вблизи или внутри крупных дыхательных путей, вызывая чаще всего у мужчин кашель, кровотечение и инфекции дыхательных путей» – объяснил Нефедов в беседе с «Газетой.Ru».

Однако при аденокарциноме признаки рака легких у женщин могут быть менее очевидными.

«При аденокарциноме опухоли чаще растут на внешних краях легких, что приводит к боли в груди, спине и плечах, дискомфорту в шее», – объяснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Врач добавил, что симптомы рака легкого неспецифичны – схожие жалобы могут указывать на ряд других заболеваний, например, пневмонию, хронический бронхит, астму или туберкулез.