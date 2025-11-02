Названы самые опасные инфекционные заболевания для людей старше 60 лет

Люди старше 60 лет относятся к группе повышенного риска по развитию тяжёлых инфекционных заболеваний, предупредил в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов.

«Это связано с естественными возрастными изменениями организма: снижается активность иммунной системы, чаще возникают хронические заболевания сердца, сосудов, дыхательной и эндокринной систем. Всё это делает организм более уязвимым перед инфекциями и может приводить к более тяжёлому течению болезней», — пояснил он.

По его словам, у пожилых людей могут отсутствовать специфические для конкретного заболевания жалобы, а также, например, повышение температуры тела.

«При этом возможно появление спутанности сознания и слабости. Эти факторы могут приводить к позднему обращению и затруднять диагностику. Среди опасных инфекций для пожилых людей стоит назвать грипп. У пациентов этой группы выше риск развития тяжёлых осложнений, которые включают пневмонию, сердечную недостаточность, а также увеличивается вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета при их наличии», — добавил эксперт.

Также настороженно стоит относиться к пневмонии, заявил собеседник RT.

«Она может быть вызвана вирусами, например коронавирусами, а также бактериями, допустим пневмококком и грибами. У пожилых людей это заболевание может привести к дыхательной, сердечной недостаточности, абсцессу лёгкого. Особенно уязвимы пациенты с ослабленным иммунитетом или хроническими респираторными заболеваниями, допустим с бронхиальной астмой», — предостерёг Абызов.

Отмечается, что серьёзную угрозу для здоровья представляет и менингококковый менингит, при котором происходит поражение оболочек головного и спинного мозга.

«У пожилых пациентов существует риск развития тяжёлых неврологических нарушений, например потери слуха, нарушения двигательных функций, снижения когнитивных способностей и других серьёзных последствий. Опасны для здоровья пожилых людей также инфекции мочевыводящих путей. Они могут возникать на фоне имеющихся анатомических изменений: допустим, при наличии у мужчин аденомы простаты, а у женщин — опущения тазовых органов. Это может привести к ухудшению оттока мочи и увеличить вероятность развития тяжёлых осложнений, среди которых почечная недостаточность», — добавил врач.

Он отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости туберкулёзом, эта инфекция остается угрозой для здоровья пожилых людей.

«Это связано длительным бессимптомным течением, что приводит к позднему выявлению и развитию тяжёлых форм», — рассказал он.

Отмечается, что для профилактики инфекционных заболеваний важно придерживаться ряда мер.

«Например, ежегодно проходить вакцинацию против вируса гриппа. Также следует проводить вакцинацию против менингококка, пневмококка согласно индивидуальному графику прививок. Кроме этого, следует регулярно проходить медицинские осмотры, чекапы здоровья. Также при наличии хронических заболеваний важно соблюдать рекомендации лечащего врача», — заключил собеседник RT.

Ранее россиянам объяснили, когда храп опасен и требует обращения к врачу.