Врачи спасли строителя с тяжелым случаем тромбоза

27-летний мужчина, работающий на стройке, почувствовал покалывание в правом плече. Это показалось ему недостаточной причиной для обращения к врачу, и он продолжил трудиться еще четыре дня. После этого он обратился к терапевту с жалобами на тяжесть, распирающую боль, отек и изменение цвета в правой руке. Ему диагностировали синдром Педжета–Шреттера — редкого, но опасного тромбоза подключичной вены, вызванного чрезмерной физической нагрузкой.

Сперва мужчине назначили антикоагулянтную терапию, а после того как состояние улучшилось, его выписали. Однако из-за несоблюдения врачебных рекомендаций и возвращения к интенсивному физическому труду тромбоз рецидивировал.

При повторной госпитализации врачи определили рецидивный тромбоз с острым нарушением венозного оттока. Потребовалось срочное оперативное вмешательство. После операции пациент восстановился и вернулся к повседневной жизни под наблюдением сосудистого хирурга, пишет телеканал "Саратов 24".

