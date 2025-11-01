Найден способ снизить чек на медуслуги на 80%

Если страховые медорганизации смогут на основании исследования организма конкретного клиента корректно указать необходимые платные анализы и откажутся от оплаты необязательных, то клиент сможет сэкономить до 80%. Об этом НСН рассказал вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

Банк России ожидает создания проекта единого стандарта страховых продуктов до конца текущего года, заявила на пресс-конференции 24 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, стандарт призван защитить клиентов от переплат и снизить поводы для отказа в выплатах со стороны страховщиков. По данным ЦБ, уровень выплат по отношению к взносам по кредитному страхованию почти у половины игроков рынка минимален, а с отказами в возмещении сталкивается каждый третий клиент. Власов раскрыл, как граждане сэкономят на медицинской страховке.

«Если речь идет о системе здравоохранения, то клиента от переплаты могут защитить только ограничения страховыми компаниями выплат в лечебные учреждения, сделанные на основании чекапа. При каждом заболевании есть свои клинические рекомендации. Там указан набор обязательных видов медицинской помощи, исследований, которые должны быть назначены, и дополнительный набор, который может быть назначен в случае обоснования. То есть, если страховые медицинские организации корректно смогут указать количество обязательных назначений, за которые взимается плата, готовы будут за них платить и не будут оплачивать необоснованные назначения, тогда не будет избыточного назначения диагностик. Для потребителя это будет означать снижение чека, иногда даже на 80%», - рассказал он.

Ранее председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил НСН, что передача полномочий страховых медорганизаций региональным фондам ОМС приведет к серьезному социальному дисбалансу и падению качества медпомощи.