Опрос показал, кто чаще становится донором крови — мужчины или женщины

DonorSearch представил исследование, которое показало: портрет активного донора в России — мужчина 38 лет, чаще с высшим образованием и стажем донорства более пяти лет, который в среднем сдает кровь 4–5 раз в год. Об этом «Газете.Ru» рассказали в DonorSearch.

Опрос проводился среди 1550 совершеннолетних россиян, сдававших кровь хотя бы один раз за последний год. По данным исследования, средний возраст донора в России составляет 38 лет (минимум — 18 лет, максимум — 63 года). Мужчины составляют 54% выборки, женщины — 46%. Большинство респондентов имеют высокий уровень образования: 81% указали неоконченное высшее или высшее образование. Почти половина (48%) работают в частных компаниях, еще 34% — в бюджетных и государственных организациях.

Исследование показало, что 28% доноров живут в населенных пунктах с численностью 100–499 тыс. человек, 26% — москвичи и петербуржцы, 20% — жители городов-миллионников. В среднем за год доноры совершают 4,6 донации. Более половины опрошенных (67%) имеют стаж донорства более пяти лет; еще 15% — от трех до пяти лет, 14% — от одного до трех лет.

Исследование показало, что самым распространенным поводом для первой донации является участие «за компанию» или по рекомендации друзей и коллег — так ответили 17% опрошенных. На втором месте — альтруизм, желание помочь нуждающимся (15%) и поддержка конкретного человека (например, родственника или знакомого, нуждающегося в переливании крови) — 14%.

13% участников приняли решение самостоятельно: «просто захотелось попробовать». Такие ответы особенно характерны для доноров с небольшим стажем (1–4 года). А 11% впервые сдали кровь во время донорских мероприятий и акций (в том числе университетских). 10% указали, что пошли сдавать кровь, следуя примеру других.

В качестве причины, по которой люди приходят в донорство, практически отсутствует отсутствует материальная мотивация: ее отметили лишь 3% респондентов. Столько же назвали «дополнительные дни отпуска» или «интерес, любопытство» в качестве стимула.

Еще один значимый фактор — желание вдохновить своим примером других: его назвали более половины респондентов (56%). Наряду с этим важную роль играют статусные стимулы: 54% доноров хотели бы получить звание «Почетный донор России». Для части участников донорство стало привычкой (29%). Еще 18% отметили, что важным фактором для них является возможность сдавать кровь вместе с друзьями или коллегами — то есть воспринимать донорство как совместную социальную активность.