Почему люди с псориазом остаются без терапии

Псориаз — одно из самых распространенных кожных заболеваний, которое диагностировано у 1,5% взрослого населения России. Руководитель правовой службы фонда «Подсолнух» Мария Посадкова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, с какими трудностями сталкиваются пациенты с таким диагнозом.

«У 64% опрошенных не установлена инвалидность. Тем, у кого ее нет, получить лекарственную терапию почти невозможно. Менее 75% могут получить лекарства без установленной инвалидности. Нужно работать с лекарственным обеспечением, не исключая инвалидность полностью, и менять правовое регулирование. Критерии инвалидности для псориаза нужно совершенствовать. Установление инвалидности по псориазу и псориатическому артриту затруднено», — отметила Посадкова.

Она подчеркнула, что сегодня важно провести отвязывание лекарств от инвалидности, так как пациент зачастую нуждается только в препарате, а не в социальных гарантиях.