Врачи извлекли орех из бронха годовалого ребенка

Медики из Детского научно-клинического центра имени Рошаля оказали помощь годовалому ребенку, которому в дыхательные пути попал орех. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Годовалого ребенка, который подавился во время еды, с высокой температурой и сильным кашлем экстренно доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. При поступлении врачи диагностировали наличие инородного тела в дыхательных путях, которое вызывало нарастающее воспаление и угрожало развитием тяжелой пневмонии», – говорится в сообщении.

По словам заведующего отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александра Иноземцева, которого цитирует пресс-служба, при проведении бронхоскопии у ребенка был обнаружен орех, полностью перекрывший просвет промежуточного бронха.

«Данное состояние опасно, так как может привести к дыхательной недостаточности и тяжелому воспалению легкого. Учитывая риски, мы аккуратно извлекли инородное тело корзинкой Дормиа и выполнили санацию дыхательных путей», – добавил Иноземцев.

В министерстве добавили, что после лечения ребенок чувствует себя хорошо, его выписали домой.