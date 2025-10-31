Женщина рискует лишиться конечностей из-за подтяжки живота

Жительница Канады Николь Григоров сделала подтяжку живота, после чего оказалась под угрозой потери конечностей. Ее историю опубликовало издание People.

52-летняя Григоров решилась на подтяжку, чтобы избавиться от лишней кожи на животе, которая осталась после удаления девятикилограммовой кисты. Для этого канадка отправилась на Коста-Рику. Уже через два дня после операции у женщины развилась тяжелая инфекция, которая привела к септическому шоку и сердечной недостаточности. В течение двух недель она находилась на аппарате жизнеобеспечения.

После курса диализа состояние женщины стабилизировалось, однако у нее возникли проблемы с кровообращением в пальцах рук и ног из-за низкого кровяного давления. Врачи уточняют, что пальцы, вероятно, придется ампутировать.

Однако сын Григоров Николас рассказал в соцсетях, что его мать верит, что не потеряет пальцы рук и ног, и утверждает, что чувствует боль в них.

