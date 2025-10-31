В Кемерове спасли младенца с крайне редким недугом

Грудному ребенку на второй неделе жизни стала грозить смертельная опасность, и в Кемерове прибегли к срочным мерам.

Малыш мог умереть в кузбасской столице из-за крайне редкого недуга. Как рассказали в областном министерстве здравоохранения, на 13-е сутки состояние младенца резко ухудшилось. МСКТ выявила патологически большую артерию (коллатераль), идущую к секвестрированной нижней доле лёгкого – она отделилась, когда плод еще был в утробе, и не выполняла своих функций. Малый круг кровообращения, то есть сосуды между дыхательными органами и сердцем, оказался перегружен, развился отек из-за переизбытка поступающей крови.

Консилиум двух больниц пришел к выводу, что нужно срочно удалять нижнюю долю левого легкого. Хирурги выполнили открытую операцию через небольшой разрез на грудной клетке – левостороннюю боковую торакотомию.

Далее скорректировали патологический сосуд, чтобы он не питал пораженную нижнюю долю легкого, затем удалили ее.

Провели подобное лечение впервые за последние 50 лет. Особенность данного случая заключается в том, что патологический сосуд имеет неклассическую структуру своих стенок, что значительно повышало вероятность обильного кровотечения, – сказали в минздраве.

Послеоперационные обследования показали улучшение состояния крохи. По словам врачей, легочная ткань со временем заместит удаленную часть.