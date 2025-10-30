Центр кардиоонкологии Сеченовки получил «золотой» сертификат

Центр кардиоонкологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова прошел сертификацию Международного общества кардиоонкологов. Сертификат Center of Excellence "золотого" уровня означает соответствие Центра ряду критериев, помимо лечебной деятельности. Чтобы оценить "профайл" кандидата на аккредитацию, эксперты учитывают совокупность обучающей работы, публикационной активности, наличие научных программ. В России пока всего три медицинских учреждения признаны Международным обществом кардиоонкологов, которое было создано в 2009 году.

К сожалению, у самых тяжелых недугов есть общая черта: они объединяют свое воздействие. Потому противостоять им архинепросто. Кардиоонкология - довольно молодое направление медицины. В период активного распространения химиотерапии у пациентов стали отмечать различные сердечно-сосудистые осложнения, в которых кардиологи недостаточно хорошо ориентировались. И в ведущих мировых центрах начали появляться специализированные отделения кардиоонкологии. Уровень, качество помощи в таких подразделениях важны чрезвычайно. В Сеченовском университете Центр кардиоонкологии создан в 2016 году. Сперва основной его задачей была предоперационная подготовка пациентов с сочетанием кардио- и онкозаболеваний. С появлением отделения противоопухолевой терапии в университетской клинической больнице N 1 центр стал все больше заниматься вопросами кардиотоксичности. А это ключевое направление кардиоонкологии во всем мире.

«Несколько лет мы были единственным центром в России, где помогают пациентам с комплексом кардиологических проблем во время и после противоопухолевого лечения, — говорит руководитель центра профессор Мария Полтавская. — К нам обращаются за консультацией не только пациенты, но и специалисты со всех уголков страны - онкологи и кардиологи. Подходы, разработанные вместе с экспертами Института кластерной онкологии имени профессора Л.Л. Левшина, позволяют получать противоопухолевое лечение в том числе пациентам с очень высоким риском кардиальных осложнений и уже перенесшим такие осложнения ранее. Кафедра ведет несколько программ по длительному наблюдению за пациентами. В фокусе - пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга, лучевую терапию на грудную клетку, люди, в детстве проходившие терапию от злокачественных новообразований. У них часто возникают отдаленные кардиологические последствия онкологического лечения, поэтому они нуждаются в пожизненном наблюдении кардиолога».

На недавнем Российском конгрессе кардиологов была подчеркнута необходимость формирования новой медицинской специальности - кардиоонколог.