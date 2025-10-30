В медучреждениях появится аналог «контрольной закупки»

Росздравнадзор получил новые полномочия по проведению контрольных закупок: если ранее в ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы могли только осматривать объект, то теперь они смогут проводить эксперимент с использованием тест-ситуации - то есть имитировать обращение пациента для контроля соблюдения порядка и условий предоставления медуслуг.

© РИА Новости

Как отмечает член правления Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ), генеральный директор АО "Моситалмед" Екатерина Арцруни, сама методика не нова: она давно используется бизнесом, в том числе клиниками для внутреннего контроля и даже налоговыми органами для проверки кассовой дисциплины. Однако ее применение надзорным ведомством в сфере здравоохранения требует четкой нормативной базы.

«Расширение полномочий Росздравнадзора за счет методики "тайного пациента" - это шаг, требующий взвешенного подхода. Необходимо исходить из текущих полномочий Росздравнадзора, который проводит плановые и внеплановые проверки, и разработать детальный регламент, который установит весь процесс контрольной закупки. При этом ключевые вопросы еще предстоит проработать. Пока неясно, будут ли проверки ограничиваться амбулаторными случаями и что станет их главной целью - контроль документооборота и кассовой дисциплины или же оценка качества самой медицинской услуги и работы врача», — отмечает Арцруни.

Эксперт Академии безопасности в медицине Юлия Гладкая считает, что положительным моментом при реализации контрольно-надзорной деятельности для медицинских организаций является введение дополнительных критериев для отнесения организации к той или иной категории риска, от которой зависит периодичность проверок.

«Дополнительными критериями стали определенные виды медицинской помощи. А с учетом роста количества возбужденных уголовных дел оставлять без повышенного внимания особо рискованные в социальном плане направления медицинской деятельности, такие как прерывание беременности, лечение онкологических заболеваний, было бы нецелесообразно», — подчеркивает эксперт.

По ее мнению, для клиник повышенный риск быть проверенными со стороны Росздравнадзора будет основанием и стимулом развивать и внедрять у себя систему менеджмента качества, систему внутренних аудитов меддеятельности, электронный документооборот.

Как считает Юлия Гладкая, интерес вызывает и новелла о том, что Росздравнадзор получил возможность стимулирования добросовестности медицинских организаций (например, в виде ведения публичных рейтингов).

«Любые рейтинги будут побуждать клиники улучшать качество и безопасность услуги для привлечения потребителя», — добавляет она.

С этим согласна и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, методика "тайного пациента" может принесли ощутимые результаты в виде повышения качества оказания медицинской помощи.