В Совфеде обсудили подходы к профилактике социально значимых заболеваний

Программы лекарственной терапии должны стать доступнее, а диспансеризации - проводиться не для галочки, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова. В четверг сенатор провела круглый стол о подходах к профилактике и лечению социально значимых заболеваний.

К таким заболеваниям относятся среди прочих сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет, туберкулез, ВИЧ-инфекция.

«Необходимо, чтобы действующие программы оставались доступными для людей, но при этом можно было отслеживать результаты лечения, оценивать приверженность пациентов терапии и повышать её эффективность», — сказала сенатор.

По ее мнению, стоит усилить роль первичного звена здравоохранения.

«Важно, чтобы профилактические осмотры и диспансеризация были не формальностью, а действенным инструментом раннего выявления заболеваний», — добавила она.

Кроме того, необходим персонализированный подход к пациентам, цифровизации здравоохранения и его инновационного развития.

Бороться с ростом метаболических заболеваний, диабета и ожирения не получится без системного государственного подхода, заявила Наталья Мокрышева, директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова. По ее данным, создано более 2200 школ сахарного диабета, где пациенты учатся контролировать болезнь. Более 60 тысяч детей и 40 тысяч беременных обеспечены системами мониторинга уровня глюкозы.

«Все эндокринные заболевания влияют на перспективы нации. Мы говорим уже давно о том, что эндокринные заболевания, метаболические нарушения формируют базу для того, чтобы создались предпосылки для развития сердечно сосудистых заболеваний, повышают риск развития инсультов, инфарктов, онкопатологии, патологии желудочно-кишечного тракта и большого количества состояний, которые инвалидизируют пациентов, снижают и продолжительность, и качество жизни», — продолжила Мокрышева.

Отдельная тема - борьба с дефицитом йода. Так, введение законов о йодировании соли и продуктов помогает улучшить здоровье детей и беременных, ведь это доказанный способ предотвратить болезни щитовидной железы и укрепить здоровье будущих поколений.

По оценке эксперта, маркировка продуктов по принципу светофора, где цвет показывает количество соли, сахара и жиров, - нужная мера, которая требует доработки.